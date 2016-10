Lupia ei järjestöjen mukaan saisi myöntää, koska Norja ja muut ilmastosopimuksen osapuolet ovat sitoutuneet rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen.

Uusien lupien myöntämisestä ei järjestöjen mielestä ole tehty riittäviä ympäristövaikutusarvioita.

– Katsomme, että valtio on pettänyt tulevat sukupolvet avaamalla oven laajamittaiselle öljyntuotannolle. Jos me haluamme, että meillä on tulevaisuudessa maapallo jolla elää, on meidän jätettävä öljy maan uumeniin, sanoi Natur og Ungdom -järjestön puheenjohtaja Ingrid Skjoldvär.

STT