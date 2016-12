NEW YORK

YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä äänestää YK:n tarkkailijoiden lähettämisestä Syyrian Aleppoon, diplomaatit kertovat. Tarkkailijoiden lähettämistä on vaatinut Ranska, joka on laatinut neuvostolle päätöslauselmaluonnoksen asiasta. Sen mukaan YK:n tarkkailijat valvoisivat Aleppon itäosien evakuointia ja raportoisivat siviilien tilanteesta.