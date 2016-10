Venäjä on luvannut jatkaa Syyrian Aleppon tulitaukoa lauantaille, kertoo YK:n edustaja. Syyrian armeija on jo aiemmin antanut samanlaisen lupauksen.

Tulitauko on Venäjän mukaan voimassa 11 tuntia joka päivä. Syyrian armeija on aiemmin puhunut kahdeksasta tunnista.

Aleppossa tänään aamulla alkanut "humanitaarinen tulitauko" näyttäisi pääosin pitäneen päivän aikana. Syyrian armeijan ja sen liittolaisen Venäjän julistaman tulitauon tarkoitus on antaa haavoittuneille, siviileille sekä kapinallistaistelijoille mahdollisuus lähteä runnellusta Itä-Alepposta.

Syyrian armeijan sotilaat ovatkin tänään kuuluttaneet kaiuttimista siviileille, että heidän tulisi käyttää tilaisuus hyväkseen ja poistua saarretusta Itä-Alepposta.

Konetuliaseet ja tykkituli kuitenkin rikkoivat tulitauon kapinallisten hallitsemalla alueella aamulla. Suuremmista yhteenotoista ei ole kuitenkaan kantautunut tietoja.

Kapinallisten hallussa olevassa Itä-Aleppossa on ollut jumissa yli 250 000 siviiliä, jotka ovat kärsineet Syyrian ja Venäjän rajuista pommituksista, jotka alkoivat edellisen tulitauon petettyä syyskuun loppupuolella. Noin 400 ihmistä on kuollut ja yli 2 000 haavoittunut.

"En halua vaarantaa henkeäni lähtemällä ensimmäisenä"

Moni kuitenkin pelkää joutuvansa hallituksen joukkojen käsiin, jos poistuu alueelta humanitaarisia käytäviä pitkin, jotka avattiin aamulla.

– En halua vaarantaa omaa tai perheeni henkeä olemalla ensimmäinen, joka lähtee, sanoi neljän lapsen isä Mohammed Shayah.

Myös kapinallissotilaat voivat poistua, jos jättävät aseensa taakseen, presidentti Bashar al-Assadin hallinto ja Venäjä lupaavat. Kapinalliset viittaavat kintaalla näille puheille.

– Emme luovu oikeudestamme puolustaa kansaamme ja itseämme, vakuutti kapinallisryhmän jäsen Yasser Youssef.

Siviilit kaipaavat humanitaarista apua, mutta YK on sanonut, että luvatut tunnit eivät siihen riitä. YK:n Syyria-lähettiläs Staffan de Mistura sanoi, että vain parisataa haavoittunutta ehditään evakuoida.

Amnesty: Aleppo yritetään tyhjentää siviileistä kaikin keinoin

Syyrian armeija ja Venäjä iskevät tarkoituksella siviilikohteisiin Itä-Aleppon kapinallisalueilla, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestön mukaan iskut siviilikohteisiin osoittavat, että tavoitteena on tehdä elämä alueella mahdottomaksi ja näin tyhjentää se siviileistä.

Amnesty on kerännyt silminnäkijätietoja ja satelliittikuvia ja päättelee niiden perusteella, että syyskuun puolivälissä käynnistyneen hyökkäyksen tarkoitus on tyhjentää kaupunki vaikka raakaa voimaa käyttäen. Myös rypäleaseiden käytöstä on Amnestyn mukaan selviä todisteita, ja nekin osoittavat sen mukaan, että siviilit ovat olleet iskujen kohteena.

– Syyrian hallituksen joukot Venäjän tuella ovat tehneet armottomia hyökkäyksiä, joissa ei välitetä lainkaan kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta, kritisoi Amnestyn edustaja Lynn Maalouf.

Iskuja on kohdistunut järjestön tutkimuksien mukaan muun muassa sairaaloihin, torille, kouluun sekä sähkölaitokseen. Nämä ovat sijainneet kaukana sotilaallisista kohteista.

– Todellinen tavoite on selvä: aiheuttaa siviiliväestölle vakavia kärsimyksiä, jotta he pakenisivat.

Amnestyn mukaan tahalliset iskut siviilikohteisiin ovat vakavia kansainvälisen oikeuden loukkauksia ja täyttävät sotarikoksen tunnusmerkit. Järjestö vaatii YK:n yleiskokoukselta toimia, jotta väkivalta saataisiin lopetettua.

– Yleiskokouksen on näytettävä, että se pystyy toimimaan, kun turvallisuusneuvosto on epäonnistunut katastrofaalisesti – YK:n uskottavuus on koetuksella, Maalouf sanoi.

Venäjä on Kiinan tuella estänyt turvallisuusneuvostossa lauselmat Alepposta.

STT