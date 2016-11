Kaupungin itäosan vesijohdot ovat vaurioituneet viime päivien taisteluissa, kun Irakin hallituksen joukot ovat yrittäneet vallata Mosulia takaisin äärijärjestö Isisiltä.

Mosulin itäosan asukkaat ovat kertoneet juovansa kaivovettä, jota ei kuitenkaan ole riittävästi kaikille. Kaivovesi ei myöskään ole juomakelpoista. Siviilit kärsivät myös ruuan ja sähkön puutteesta.

– Lähes puoli miljoonaa ihmistä kamppailee jo ruokkiakseen itsensä päivittäin. Nyt heillä ei ole edes juomakelpoista vettä. Vaikutukset lapsille, naisille ja perheille ovat katastrofaalisia, kertoo YK:n Irakin humanitaarinen koordinaattori Lise Grande.

Irakilaisjoukot ovat saartaneet Mosulin ja onnistuneet saamaan jalansijaa kaupungin itäosassa, missä Isisin taistelijoiden kanssa on käyty rajuja katutaisteluita. Irakin hallituksen joukkojen komentajien mukaan noin 40 prosenttia Mosulin itäosasta on vallattu takaisin Isisiltä.

Kymmenettuhannet ovat paenneet taisteluita, mutta Mosulissa on vielä arviolta yli miljoona siviiliä.

– Vesi on kaikkein välttämättömin asia. Me emme peseydy. Me saamme täitä ja kotimme ovat likaisia, sanoo Iman Baker, kolmen lapsen äiti, joka asuu juuri Isisiltä takaisin vallatulla alueella Mosulin itäosassa.

STT