Venäjällä presidentti Vladimir Putinin johtava Yhtenäinen Venäjä -puolue on odotetusti voittamassa duuman vaalit. Kun äänistä oli laskettu 60 prosenttia, puolueen kannatus oli liki 53,8 prosenttia. Puolueen kaula on ylivoimainen seuraavina tuleviin Kommunistiseen puolueeseen ja LDPR-puolueeseen, joiden kannatus on alustavan ääntenlaskennan mukaan 14 prosentin luokkaa. Oikeudenmukaisen Venäjän kannatus puolestaan on reilu kuusi prosenttia.