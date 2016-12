Vuosi on alkanut vaihtua maapallon toisella puolella. Ensimmäisinä uutta vuotta pääsivät juhlistamaan Tyynellämerellä muun muassa Tongan ja Samoan asukkaat. Siellä vuosi vaihtui kello 12 Suomen aikaa.

Vuoteen 2017 on siirrytty myös Uudessa-Seelannissa. Sen suurimmassa kaupungissa Aucklandissa uusi vuosi otettiin vastaan näyttävällä ilotulituksella.

Uusi vuosi on alkanut myös Australian Sydneyssä. Arviolta 1,5 miljoonaa ihmistä pakkautui katsomaan kuuluisaa ilotulitusta, jota pystyi seuraamaan verkossa myös ympäri maailmaa. Loisteliaan ilotulituksen taustalla kuultiin muun muassa tänä vuonna kuolleiden legendojen, David Bowien ja Princen, musiikkia.

Paikalla Sydneyssä turvallisuutta oli takaamassa tuhansia poliiseja.

– Kehotan jokaista nauttimaan uudenvuodenaatosta -- tietäen, että poliisi tekee kaikkensa pitääkseen meidät turvassa, Uuden Etelä-Walesin osavaltion pääministeri Mike Baird kannusti.

Tokiossa tuhannet ihmiset juhlivat kaduilla vuoden 2017 alkua lähettämällä ilmapalloja ilmaan.

Pariisissa jälleen ilotulitus

Suurkaupungeissa eri puolilla maailmaa on kiristetty turvatoimia vuodenvaihteen juhlinnan ajaksi. Vuoden aikana tapahtuneet terroriteot – etenkin kuorma-autohyökkäys joulutorille Berliinissä – ovat johtaneet siihen, että valvontaa on vahvistettu ja juhlapaikkoja on ympäröity ajoestein.

Esimerkiksi Berliinissä poliisivahvuutta on lisätty sadoilla poliiseilla, joista osalla on konepistoolit. Poliisin mukaan Brandenburgin portin alueen sisäänkäynneille sijoitetaan betoniesteitä ja panssaroituja ajoneuvoja.

Ranskassa juhlijoiden turvallisuutta valvoo lähes 100 000 poliisia, santarmia ja sotilasta. Pariisissa järjestetään jälleen ilotulitus toisin kuin vuosi sitten, jolloin siitä luovuttiin marraskuussa 2015 tapahtuneiden terrori-iskujen vuoksi. Champs-Elysees'lle ja sen tuntumaan ennakoidaan kokoontuvan satojatuhansia ihmisiä juhlaa viettämään.

New Yorkin Times Squarelle odotetaan yli miljoonaa ihmistä. Vartiossa on tuhansia poliiseja ja ajoesteinä raskaita ajoneuvoja, jotka on lastattu muun muassa hiekalla.

Viimeisetkin maapallon asukkaat siirtyvät vuoteen 2017 Suomen aikaa huomenna iltapäivällä.

STT