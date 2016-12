Australian Sydneyn kuuluisaa ilotulitusta on mahdollista seurata suorana lähetyksenä verkossa eri puolilla maailmaa. LEHTIKUVA/AFP

Suurkaupungeissa eri puolilla maailmaa on kiristetty turvatoimia vuodenvaihteen juhlinnan ajaksi. Vuoden aikana tapahtuneet terroriteot – etenkin kuorma-autohyökkäys joulutorille Berliinissä – ovat johtaneet siihen, että valvontaa on vahvistettu ja juhlapaikkoja on ympäröity ajoestein.