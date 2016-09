Siinä on vain muutama asia, jotka hiertävät EU:n tulevaisuutta. Ne ovat myös asioita, joiden takia Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin keskiviikkoon aikataulutettua Unionin tila -puhetta (State of the Union) odotetaan kenties enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Hän pitää puheen parlamentissa aamulla yhdeksältä.

Tällä viikolla Euroopan parlamentti on kokoontunut täysistuntoon Ranskan Strasbourgiin, ja koko alkuviikko EU-korttelissa on pöhisty Junckerin puheesta. Komission puheenjohtaja puhuu vain kaksi päivää ennen Bratislavan kokousta, jossa EU:n 27 jäsenvaltion päämiehet kokoontuvat pohtimaan unionin tulevaisuutta ilman Britanniaa.

Mistä puheessa oikein on kyse? Lännen Media kysyi komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataiselta (kok.), mitä eurooppalaisen pitäisi odottaa.

Komission puheenjohtaja pitää joka vuosi unionin tilaa käsittelevän puheen, joten mikään uutuus se ei ole. Juncker on valmistellut puhetta itsenäisesti, mutta Katainen kertoo olleensa läsnä komissaarien kokouksessa, jossa "palloteltiin ajatuksia".

Katainen uskoo, että Juncker haluaa käsitellä suuria kysymyksiä, kuten maahanmuuttoa ja brexitiä. Silti hän arvelee, että puheen pääpaino tulee olemaan asioissa, jotka ovat kiireellisiä ja joista voitaisiin saavuttaa yhteinen ymmärrys.

Junckerin konkreettiset esitykset tulevat Kataisen arvion mukaan sisämarkkinoiden ja kenties turvallisuuspolitiikan puolelta. Näistä valtioiden päämiehet pääsisivät Bratislavassa keskustelemaan.

– He voisivat sitten todeta, että tämä, tämä, tämä, tämä ja tämä ovat niin tärkeitä, että tuossa aloittakaa valmistelu, ja nuo ovat taas niitä asioita, joissa pitää saada päätös vuoden aikana läpi.

– Toivoisin tällaista operatiivista puhetta, Katainen sanoo.

Hengennostatusta Junckerin puhe ei tule olemaan, Katainen uskoo.

– Enemmän se on puhe, jossa etsitään yhtenäisyyttä tai puhe, jossa etsitään konkretiaa.

Junckerin huomiota ansaitsisivat monet hankalat aihepiirit: pakolaiskriisi, kansalaisten turvallisuus, terrorismin torjuntaan liittyvät asiat, puolustus sekä työllisyyden lisääminen.

Katainen nostaa esiin vielä yhden asian: poliittisessa vastatuulessa olevat kauppasopimukset. Ranska on esittänyt, että se ehdottaa EU:n ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen TTIP:n neuvottelujen keskeyttämistä.

Katainen näkee, että TTIP:n epäsuosio liittyy tietynlaiseen kansainvälisyyden vastaisuuteen.

– Toivoisin, että Juncker hakisi jäsenmaiden ja parlamentin tukea kauppasopimuksiin, jotka ovat vastatuulessa samasta syystä, miksi brexit tapahtui, hän sanoo.

LAURA MYLLYMÄKI, STRASBOURG