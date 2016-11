Viron uusi koalitiohallitus on astunut tänään virkaan. Pääministeri Jüri Ratasin hallituksessa ovat keskustan lisäksi mukana sosiaalidemokraatit ja Isänmaan ja Res Publican liitto.

Puolueet sopivat salkkujaosta niin, että kullakin puolueella on viisi ministerisalkkua.

– Minusta tämä on kunnianhimoisin koalitiosopimus vuosikymmeneen, kommentoi terveysministeri Jevgeni Ossinovski.

Edellinen hallitus kaatui, kun sosiaalidemokraatit ja konservatiivinen IRL vetivät siltä tukensa.

Virosta on tulossa EU:n puheenjohtajamaa heinäkuussa. Presidentti Kersti Kaljulaid on kehottanut uutta hallitusta osoittamaan, että "Viro on uskollinen Nato-liittolainen ja vaativa ja aktiivinen jäsen EU:ssa".

STT