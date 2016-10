Venezuelan hallitus ja oppositio aikovat ryhtyä yhdessä etsimään ratkaisuja maata pitkään jäytäneeseen kriisiin. Osapuolet ovat katolisen kirkon edustajan mukaan sopineet tulevan vuoropuhelun asialistasta. Keskustelujen on määrä alkaa 11. marraskuuta.

Keskusteluista sovittiin presidentti Nicolas Maduron ja opposition edustajien tapaamisessa. Tilaisuus oli ensimmäinen virallinen tapaaminen sitten tammikuun, jolloin oppositio nousi parlamentissa enemmistöasemaan. Kriisitapaamisen välittäjänä toimi katolinen kirkko.

Vuoropuhelun aiheita ovat muun muassa talous- ja sosiaalikysymykset, ihmisoikeudet ja vaalien aikataulut.

Venezuela on kaoottisessa tilassa. Maassa kärsitään muun muassa ruokapulasta. Oppositio on yrittänyt kammeta Maduroa presidentin virasta, mutta Maduro on pannut tiukasti vastaan.

STT