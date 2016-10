Venäläinen uutissivusto Fontanka kertoo, että Mannerheimin muistolaatta on purettu talon seinältä Zaharevskaja-kadulta Pietarissa torstain ja perjantain välisenä yönä. Asiasta Suomessa uutisoi Helsingin Sanomat.

Helsingin Sanomien mukaan Venäjän sotahistoriallinen seura on tiedottanut siirtäneensä laatan Tsarskoje Selon alueelle Pietarin laitamille. Laatta on tarkoitus sijoittaa ensimmäisen maailmansodan historiaa esittelevään museoon.

Mannerheimin muistolaatta on herättänyt Pietarissa kiivaita tunteita, ja laattaa on töhritty toistuvasti. Nyky-Venäjällä Mannerheimin maine on ristiriitainen, sillä häntä sekä kunnioitetaan maineikkaana tsaarin armeijan kenraalina että pidetään Hitlerin liittolaisena.

Viime kuussa pietarilaistuomioistuin hylkäsi kanteen, jossa vaadittiin laatan poistamista.

STT