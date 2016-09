Venäjä on kutsunut koolle YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokouksen, kertoo Venäjän ulkoministeriö. Kokous kutsuttiin koolle sen jälkeen, kun Venäjä kertoi Yhdysvaltojen johtaman liittouman mahdollisesti iskeneen Syyrian hallitusjoukkoja vastaan. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on myöntänyt, että on mahdollista, että liittouman isku kohdistui erehdyksessä hallitusjoukkoihin. Iskussa kuoli Venäjän mukaan 62 sotilasta.