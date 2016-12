Syyrian hallitus ja kapinalliset aloittivat perjantain vastaisena yönä tulitauon, joka ilmeisesti on pitänyt kohtuullisesti. LEHTIKUVA/AFP

Venäjä sanoo haluavansa YK:n osalliseksi rauhanneuvotteluihin, joita Syyrian hallinnon ja kapinallisten on määrä käydä tammikuussa Kazakstanissa. Turkin ja Venäjän mukaan neuvottelujen tarkoitus on täydentää YK:n rauhanponnisteluja, ei korvata niitä.

Diplomaattilähteet epäilevät, toteutuuko turvallisuusneuvoston äänestys Venäjän toivomassa aikataulussa, koska päätöslauselmaluonnos vaatii "vakavaa perehtymistä". Samoin ne epäilevät, antavatko kaikki neuvoston jäsenet sille hyväksyntänsä.

Tulitauko pitänyt suuressa osassa Syyriaa

Syyrian hallitus ja kapinalliset aloittivat perjantain vastaisena yönä tulitauon, joka ilmeisesti on pitänyt kohtuullisesti. Syyrian tilannetta tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights kertoo, että suurimmassa osassa Syyriaa on ollut tänään rauhallista.

Yhteenotot ovat kuitenkin jatkuneet joillakin alueille kuten Wadi Baradassa pääkaupunki Damaskoksen lähistöllä. Wadi Baradan taistelut ovat johtaneet vesipulaan, jonka vaikutukset ulottuvat neljään miljoonaan Damaskoksen asukkaaseen. Taistelevat osapuolet syyttävät tilanteesta toisiaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan joukko kapinallisryhmiä on julkaissut lausunnon, jossa ne uhkaavat luopua tulitauosta, jos hallitus rikkoo jatkuvasti sitä vastaan.

STT