Yhdysvalloille lähetettävästä kutsusta kertoi Turkin ulkoministerin Mevlut Cavusoglu. Neuvottelujen on määrä alkaa Astanassa 23. tammikuuta.

– Meidän täytyy pitää tulitauko voimassa. Se on tärkeää Astanan neuvotteluille, Cavusoglu sanoi Genevessä.

Turkin ja Venäjän luotsaama tulitauko on tällä hetkellä voimassa Syyriassa, mutta se on rakoillut. Muun muassa Syyrian pääkaupungin Damaskoksen lähellä Wadi Baradan kapinallisalueella on käyty kiivaita taisteluja.

Aikaisempia tulitaukoja välittänyt Yhdysvallat ei ollut mukana neuvotteluissa. Tulitauon ulkopuolella ovat jihadistiryhmät Isis ja Fateh al-Shamin rintama eli entinen al-Nusran rintama.

Peskovin mukaan Venäjä haluaa kuitenkin, että neuvotteluissa on mukana "mahdollisimman laaja" edustus maista, joilla on vaikutusta poliittisen ratkaisun hakemiseen Syyriassa.

Syyria syyttää Israelia ohjusiskusta

Syyrian pääkaupungin Damaskoksen länsipuolella sijaitsevalla sotilaslentokentällä oli yön aikana useita räjähdyksiä. Armeijan mukaan kyse on Israelin ohjusiskusta.

Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja kertoo kuulleensa useita räjähdyksiä ja nähneensä paljon savua nousevan Mazzehin sotilaslentokentältä. Tiedossa ei ole, että räjähdyksissä olisi kuollut tai haavoittunut ihmisiä.

Sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights raportoi, että kentällä oli tapahtunut kahdeksan räjähdystä, kun ohjukset osuivat ammusvarastoihin.

Israel ei kommentoinut Syyrian syytöksiä. Syyria on useamman kerran syyttänyt Israelia ohjusiskuista, joilla pyritään tukemaan presidentti Bashar al-Assadia vastaan taistelevia kapinallisia.

Uutiskanava Al-Jazeeran mukaan lentokenttä sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä presidentin palatsista. Kenttää on käytetty muun muassa iskuissa, joita tehtiin aiemmin kapinallisten hallussa oleville alueille Damaskoksessa.

STT