Itse virkavala on hyvin lyhyt ja siinä presidentti lupaa hoitaa uskollisesti presidentinvirkaa ja tekevänsä parhaansa suojellakseen Yhdysvaltain perustuslakia.

Tilaisuuden odotetuin osuus on uuden presidentin linjapuhe, jota on yleensä pidetty yhtenä tärkeimmistä puheista. Trumpin arvioidaan siinä linjaavan neljän vuoden presidenttikautensa päätavoitteet ja kertovan, miten hän toimii kansan yhtenäisyyden eteen.

Väistyvä presidentti Barack Obama perheineen poistuu Washingtonista heti tilaisuuden jälkeen ja suuntaa lomamatkalle. Entinen presidenttipari asettuu Washingtoniin, jossa heidän nuorempi tyttärensä käy koulun loppuun.

Trumpista tulee Yhdysvaltain 45:s presidentti. Hän on iältään 70-vuotias ja hänen kolmas vaimonsa Melania on 46-vuotias. Pariskunnalla on yksi poika. Aiemmista liitoistaan Trumpilla on yhteensä neljä lasta.

