New Yorkissa sijaitseva Trump Tower on jatkuvassa vartioinnissa. LEHTIKUVA/AFP

Lasista ja teräksestä rakennettu pilvenpiirtäjä on koristeltu tietenkin kullan väriseksi. Se kimaltelee Manhattanilla keskikaupungin ytimessä. Trump Tower on ollut jo pitkään New Yorkin tunnetuimpia rakennuksia, mutta nyt sen maine on kasvanut entisestään myös poliittisen vallan keskuksena.