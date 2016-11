Jos ex-pormestari Rudy Giuliani on kiinnostunut ulkoministerin virasta, ei hänen tarvitse varsinaisesti käydä siitä kisaa, sanoo uutistoimisto AP:n lähde. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvalloissa vahvaksi ehdokkaaksi ulkoministerin pestiin on noussut New Yorkin entinen pormestari Rudy Giuliani, kertovat muun muassa uutistoimisto AP ja Reuters. Jos 72-vuotias Giuliani on kiinnostunut virasta, ei hänen tarvitse varsinaisesti käydä siitä kisaa, sanoo AP:n lähde. Fox Newsin haastatteleman lähteen mukaan mitään päätöstä ei ole vielä lyöty lukkoon.