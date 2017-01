USA:n tuleva puolustusministeri James Mattis sanoi myös, että Kiina on pilaamassa suhteitaan naapurimaihinsa. LEHTIKUVA/AFP

– Vaikka historia ei olekaan suoraviivaista, niin meillä on ollut koko joukko aikoja, jolloin olemme yrittäneet olla positiivisessa vuorovaikutuksessa Venäjän kanssa. Onnistumistemme lista on verrattain lyhyt, Mattis kommentoi.

Eläköityneen kenraalin valinta puolustusministeriksi on herättänyt kysymyksiä, sillä Mattis siirtyi siviiliin vasta 2013. Nykyisen lain mukaan sotilaiden on oltava siviilissä vähintään seitsemän vuotta ennen kuin he voivat asettua ehdolle ministereiksi.

USA:n vahvistusjoukkoja alkoi tulla Puolaan

Puolaan on alkanut saapua Yhdysvaltain joukkoja, jotka ovat osa presidentti Barack Obaman vuonna 2014 lupaamia vahvistuksia.

Tarkoitus on sijoittaa Puolaan, Baltian maihin, Romaniaan, Bulgariaan ja Unkariin yhteensä yli 3 000 amerikkalaissotilasta ja raskasta kalustoa. Joukkoja vaihdetaan aika ajoin.

Venäjä arvostelee ankarasti joukkojen sijoittamista ja katsoo niiden uhkaavan turvallisuuttaan.

Yhdysvallat antoi vuonna 2014 lupauksen joukoista rauhoittaakseen liittolaisia Ukrainan tapahtumien johdosta. Venäjä valtasi Krimin, ja sotiminen Itä-Ukrainassa alkoi.

STT