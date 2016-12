Ukraina on kansallistanut maan suurimman pankin. Hallitus ilmoitti PrivatBankin kansallistamisesta sunnuntaina.

Ensi arvioiden mukaan hallitus yrittää estää päätöksellä maan talouden romahtamista. Jo kuukausia talouspiireissä on huhuttu PrivatBankin vaikeista ongelmista, jotka liittyvät muun muassa roskalainoihin.

Hallitus tiedotti, että pankin kansallistaminen takaa PrivatBankin häiriöttömän toiminnan ja turvaa sen asiakkaiden rahat. Ukrainassa kolmannes kaikista talletuksista on PrivatBankissa. Pankilla on sivukonttoreita myös Baltian maissa.

Kansallistamispäätöksen on katsottu noudattavan Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n vaatimuksia siitä, että Ukrainan pitää vakauttaa finanssisektorinsa päästäkseen kestävään talouskasvuun.

Epäilty korruptiosta

PrivatBankin pääomistaja on ollut poliittisesti vaikutusvaltainen miljardööri Ihor Kolomoiskyi. Hän on ollut eräs Ukrainan presidentin Petro Poroshenkon kohteista korruption vastaisessa kamppailussa. PrivatBankin on epäilty muun muassa myöntäneen lainoja valikoiduille sisäpiiriläisille, joiden pelätään jättävän ne maksamatta takaisin.

Ukrainan keskuspankki oli vaatinut, että Kolomoiskyin on pääomitettava PrivatBankia miljardeilla dollareilla saadakseen pitää sen omistuksessaan. Lisäpääomaa ei ilmaantunut ja hallituksen kärsivällisyys loppui sunnuntaina.

Kiovassa toimivan kansainvälisen liike-elämän instituutin johtaja Oleksandr Savtshenko arvioi Kyiv Post -lehdelle, että Ukrainan pankkijärjestelmä olisi hajonnut riekaleiksi, jos PrivatBank olisi jouduttu sulkemaan. Seurauksena olisi hänen mukaansa ollut konkursseja sekä talouspaniikki.

