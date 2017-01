Osa Trumpin tviiteistä sisältää ylilyöntejä, syytöksiä ja henkilöön meneviä loukkauksia.

Tytär otti haastattelussa kantaa myös arvioihin, joiden mukaan hänestä tulisi käytännössä maan ensimmäinen nainen. Trumpin vaimo Melania jää toistaiseksi asumaan New Yorkiin pariskunnan 10-vuotiaan pojan koulunkäynnin vuoksi.

– On vain yksi ensimmäinen nainen ja Melaniasta tulee upea sellainen. Olen ylpeä hänestä. Hän on älykäs, lämmin ja huolehtivainen.

Ivanka Trump ei kuitenkaan ottanut haastattelussa suoraan kantaa tulevaan rooliinsa, mutta uskoi, että hän pystyy olemaan avuksi. Hänellä ei ole virallista tehtävää Trumpin hallinnossa.

– Muutan Washingtoniin ja aion matkustaa eri puolilla maata ja kuunnella ihmisiä.

Ivanka Trumpin aviomiehestä Jared Kushnerista on tulossa presidentti Trumpin neuvonantaja. Tämä on herättänyt epäilyjä nepotismista eli sukulaisen suosimisesta.

Valta vaihtuu Washingtonissa tänään

Trump vannoo tänään virkavalansa. Virkakausi alkaa puoliltapäivin Yhdysvaltain itärannikon aikaa eli noin iltaseitsemältä Suomen aikaa.

Virkaanastujaisseremoniat pääkaupunki Washingtonissa järjestetään Capitol-kukkulalla kongressin edessä.

Itse virkavala on hyvin lyhyt ja siinä presidentti lupaa hoitaa uskollisesti presidentinvirkaa ja tekevänsä parhaansa suojellakseen Yhdysvaltain perustuslakia.

Tilaisuuden odotetuin osuus on uuden presidentin linjapuhe, jota on yleensä pidetty yhtenä tärkeimmistä puheista. Trumpin arvioidaan siinä linjaavan neljän vuoden presidenttikautensa päätavoitteet ja kertovan, miten hän toimii kansan yhtenäisyyden eteen.

Väistyvä presidentti Barack Obama perheineen poistuu Washingtonista heti tilaisuuden jälkeen ja suuntaa lomamatkalle. Entinen presidenttipari asettuu Washingtoniin, jossa heidän nuorempi tyttärensä käy koulun loppuun.

Trumpista tulee Yhdysvaltain 45:s presidentti. Hän on iältään 70-vuotias ja hänen kolmas vaimonsa Melania on 46-vuotias. Pariskunnalla on yksi poika. Aiemmista liitoistaan Trumpilla on yhteensä neljä lasta.

Trump kannattajilleen: Ette ole enää unohdettuja

Trump puhui kannattajilleen kautensa alkua juhlistavassa konsertissa Washingtonissa Lincolnin muistomerkillä.

Trump kiitti äänestäjiään ja kampanjaväkeä. Hän kehui taakseen vaalikampanjansa aikana syntynyttä kansanliikettä vertaansa vailla olevaksi maailmassa.

– Me kaikki tiesimme kampanjan viimeisen kuukauden aikana, että jotain erityistä oli tapahtumassa, Trump sanoi.

– Kannatusmittaukset alkoivat nousta, mutta meille ei haluttu antaa kunniaa. Koska meistä moni unohdettiin. Mutta tepä ette ole unohdettuja enää.

Tuleva presidentti lupasi työskennellä lujasti muun muassa työllisyyden puolesta.

– Nauttikaa ilotulituksista, Trump päätti puheenvuoronsa.

Paikalle Lincolnin muistomerkin alueelle saapui mediatietojen mukaan tuhansia ihmisiä, mutta aivan kaikki ilmaiskonsertin paikat eivät täyttyneet.

Konsertissa esiintyivät muun muassa soul-artisti Sam Moore, The Piano Guys ja 3 Doors Down. Sen avasi Yhdysvaltain armeijan soittokunta.

Etukäteen konserttia varjosti useiden tunnettujen artistien kieltäytyminen esiintymisestä.

New Yorkissa protestoitiin

Samaan aikaan, kun Washingtonissa pidettiin virkaanastujaisten ennakkojuhlaa, New Yorkissa tuhannet ihmiset osoittivat mieltään Trumpia vastaan.

Protestoijat kokoontuivat Trumpin liike- ja asuinrakennuksen Trump Towerin läheisyydessä. Mielenosoitukseen osallistunut graafikko Patrick Mavros sanoo AFP:lle saapuneensa paikalle vastustaakseen Trumpia ja tämän hallintoa, joiden ei usko edistävän esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen, muslimien tai naisten oikeuksia.

– Tämä symboloi sitä, etteivät ihmiset aio vain odottaa hiljaa ja antaa uuden hallinnon tehdä, mitä tahtovat, Me seuraamme tilannetta ja vaadimme heitä vastuuseen, Mavros sanoo.

Protestiin otti osaa myös useita yhdysvaltalaisen viihdeteollisuuden tähtiä. Laulaja Cher, näyttelijät Robert de Niro ja Alec Baldwin sekä ohjaaja Michael Moore olivat tulevaa presidenttiä vastustaneiden joukossa.

STT