– Olisin todella yllättynyt, jos moraali- ja sukupuolikysymykset eivät nousisi vahvasti esille ehdokkaiden seuraavassa tv-väittelyssä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, Hakola sanoo.

Hakolan mukaan republikaanisen puolueen kuuluu reagoida uusimpaan skandaaliin, mutta presidenttiehdokkaan vaihtaminen kuukausi ennen vaalipäivää on epätodennäköistä.

– Vaihtaminen olisi radikaali, muttei täysin mahdoton ratkaisu. Silloin he hyvin helposti tulisivat luovuttaneeksi voiton Hillary Clintonille. Tässä vaiheessa uuden kokoavan ehdokkaan tuominen olisi hyvin vaikeaa, Hakola arvioi.

Keskustelua ehdokkaan vaihtamisesta varmaan tullaan käymään.

– Joka tapauksessa republikaanisen puolueen on annettava merkkejä siitä, että he ottavat vakavasti uusimman kohun eivätkä vain vetäydy vastuusta siitä, millainen heidän ehdokkaansa on, Hakola sanoo.

– Trump ei todellakaan ole tehnyt puolueelleen palveluksia, vaan on hajaannuttanut puolueen ennestäänkin hajanaisia rivejä, hän lisää.

Hakolan mukaan video murentaa Trumpin ennestään heikkoa kannatustaan naisäänestäjien keskuudessa.

– Hänelle ei alunperinkään ollut kauhean vahva asema naisäänestäjien parissa. Uusin video vahvistaa sitä, mitä on jo aiemmin tullut esille hänen seksistisestä, jopa naisvihamielisestä asenteestaan.

Hakolan mukaan uusin käänne vaikuttaa niihin naisäänestäjiin, jotka eivät ole vielä päättäneet, ketä äänestää. Sen sijaan niillä miesäänestäjillä, jotka ovat jo päättäneet äänestää Trumpia, on ollut tiedossa hänen asenteensa naisia kohtaan.

– Se ei ole heiluttanut heidän kantaansa. He ikään kuin haluavat, että joku puhuu suoraan, ja on vaikea sanoa, vaikuttaako se heihin.

Osalle heistä Trumpin esittämä anteeksipyyntö voi jopa olla negatiivinen signaali, jos he ovat pitäneet ehdokastaan henkilönä, joka ei peräänny.

AKI TAPONEN / LÄNNEN MEDIA