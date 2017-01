Turkissa Istanbulissa uudenvuodenyönä tapahtuneen terrori-iskun pääepäilty on otettu kiinni, uutisoi BBC.

Epäilty otettiin mediatietojen mukaan kiinni Istanbulissa Esenyurtin alueella. Poliisi teki alueella maanantaina mittavan etsintäoperaation.

Ampujaksi epäilty on tiettävästi Kiinan uiguureja. Mediatietojen mukaan hänet löydettiin Esenyurtissa asunnosta, jossa oli myös epäillyn nelivuotias poika.

Turkkilaisen Hurriyet Daily News -sanomalehden mukaan epäilty viedään lääkärintarkastukseen ennen kuin poliisi kuulustelee häntä. Epäilty ehti olla karkuteillä yli kaksi viikkoa.

Liki 40 ihmistä sai surmansa ampumisessa Reina-yökerhossa. Iskussa kuoli turkkilaisten lisäksi ulkomaalaisia muun muassa Ranskasta, Israelista ja useista arabimaista.

Äärijärjestö Isis on ilmoittanut järjestäneensä yökerhoiskun. Äärijärjestön mukaan isku oli kosto Turkin Isisin vastaisille sotatoimille Syyriassa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Isis on ottanut selvästi nimiinsä suuren iskun Turkissa.

