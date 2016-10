Thaimaahan on julistettu suruaika seitsemällä vuosikymmenellä hallinneen kuninkaan kuoleman vuoksi. LEHTIKUVA/AFP

Eilen kuolleen kuninkaan ruumis siirrettiin sairaalasta palatsialueelle, jossa kruununprinssi Maha Vajiralongkornin oli määrä suorittaa illalla kuninkaan ruumiille kylvetysseremonia. Seremonia on perinteinen buddhalainen hautajaisriitti.

Kuningas Bhumibol oli vallassa 70 vuotta ja suurimmalle osalle kansasta siten ainoa kuningas heidän elinaikanaan.

– En tiedä, voinko hyväksyä tämän, sanoi itkevä Phongsri Chompoonuch, joka oli tullut tienvarteen kuninkaan kuvan kanssa.

– Pelkään, koska en tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu.

Kuninkaan on katsottu olleen yhdistävä voima Thaimaassa, jota hallitsee parhaillaan sotilasjuntta.

Thaimaahan on julistettu suruaika kuninkaan kuoleman vuoksi. Perjantai oli julistettu yleiseksi vapaapäiväksi, ja liput pysyvät puolitangossa vielä kuukauden ajan. Ihmisiä on kehotettu pukeutumaan mustaan ja välttämään "iloisia tapahtumia". Useita konsertteja ja urheilutapahtumia on peruttu tai siirretty.

