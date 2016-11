NEW YORK

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on sanonut harkitsevansa "paranneltua versiota" presidentti Barack Obaman terveydenhuoltouudistuksesta. Trump uhosi vaalikampanjansa aikana, että presidenttinä hän kumoaisi Obamacareksi kutsutun uudistuksen.

The Wall Street Journalin haastattelussa Trump kertoo, että asia tuli harkintaan, kun Obama pyysi häntä Valkoisen talon vierailun aikana säilyttämään osan nykyisestä terveydenhuollosta.

Trump sanoo lehdelle, että uudistusta joko parannellaan tai kumotaan ja korvataan.

– Sanoin hänelle, että harkitsen hänen ehdotustaan. Teen sen kunnioituksesta, Trump sanoo lehdelle.

Obaman terveydenhuoltouudistus astui voimaan 2010, jonka jälkeen noin 20 miljoonaa amerikkalaista on saanut sairausvakuutuksen. Laki pienensi vakuutuksettomien osuutta alle kymmeneen prosenttiin, mikä on alhaisin taso koskaan.

Takaisin vanhaan vakuutusmalliin?

Republikaanit ovat yksimielisesti vastustaneet Obaman uudistusta. On kuitenkin jäänyt epäselväksi, kuinka järjestelmä korvattaisiin. The Wall Street Journalin mukaan Trump suosii ennen Obamacarea käytössä ollutta tapaa, jonka mukaan vakuutusyhtiö voi kieltäytyä antamasta vakuutusta, jos asiakkaalla on ollut terveysongelmia ennen vakuutuksen hakemista.

Trump ei vastusta lehden mukaan kuitenkaan sitä uudistuksen osaa, jonka mukaan lapset voivat kuulua vanhempien vakuutukseen siihen asti, kunnes täyttävät 26 vuotta.

Terveydenhuoltouudistus on yksi Obaman presidenttikauden aikaansaannoksien lippulaivoista. Viime vuona Obama käytti veto-oikeuttaan republikaanien lainsäädäntöön, joka olisi musertanut uudistukseen keskeisiä kohtia, kuten köyhien terveydenhuollon tukijärjestelmän.

Kongressin budjettitoimiston CBO:n laskelmien mukaan republikaanien toimenpiteet olisivat nostaneet vakuutuksettomien määrän 22 miljoonaan. Tästä iso osa olisi ollut lapsia. CBO:n mukaan toimenpiteet olisivat vähentäneet valtionmenoja lyhyellä aikavälillä, mutta säästöt olisivat valuneet viemäriin myöhemmin.

STT