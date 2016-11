Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:n entinen johtaja David Petraeus tapasi tulevan presidentin Donald Trumpin Trump Towerissa New Yorkissa. LEHTIKUVA/AFP

NEW YORK

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on tavannut keskustiedustelupalvelun CIA:n entisen johtajan David Petraeusin. Samalla spekulointi tulevista puolustusministerin ja ulkoministerin nimityksistä ovat kiihtyneet.

Tapaamisen jälkeen Trump kertoi Twitterissä olleensa vaikuttunut Petraeusista. Myös Petraeus kertoi toimittajille keskustelun olleen hyvä Trumpin kanssa. Petraeus on aiemmin sanonut olevansa kiinnostunut toimimaan Trumpin hallituksessa.

Kenraali Petraeus erosi CIA:n johdosta vuonna 2012 antaessaan salaista tietoa elämäkertaa kirjoittaneelle naiselle, jonka kanssa hänellä oli suhde.

Trump on aiemmin tavannut muun muassa eläköityneen kenraali James Mattisin, jonka on arvioitu olevan vahvoilla puolustusministeriksi.

Puolestaan tiistaina Trumpin on määrä tavata muun muassa toistamiseen republikaanien Mitt Romney, jota on ennakoitu tulevaksi ulkoministeriksi. Ulkoministeriehdokkaista on esillä ollut lisäksi muun muassa entinen liikemies ja nykyisin Tennesseetä senaatissa edustava Bob Corker, jonka Trump tapaa myös tiistaina.

STT