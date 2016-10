Donald Trump kiistää New York Timesissa häntä kohtaan esitetyt syytökset kahden naisen sopimattomasta koskettelusta. LEHTIKUVA/AFP

Useissa medioissa on viime päivinä julkaistu eri naisten kertomuksia, joissa naiset kertovat Trumpin käpälöineen heitä. Esimerkiksi New York Times on julkaissut naisten kertomuksia Trumpin häirinnästä niin 2000-luvulta kuin kolme vuosikymmentä sitten.

Clinton "medialiittolaisineen" on väitteiden takana, Trump sanoi kampanjatilaisuudessa West Palm Beachillä.

Trumpin mukaan hänellä on todisteita väitteiden valheellisuudesta.

Michelle Obama hyökkäsi Trumpia vastaan

Presidentti Barack Obaman puoliso Michelle Obama tarttui Trumpin puheisiin kovin sanoin Hillary Clintonin kampanjatilaisuudessa New Hampshiressä.

Michelle Obama ei yleensä kommentoi poliittisia asioita.

Obama ei suoraan kutsunut Trumpia nimeltä, mutta kutsui hänen käytöstään naisia kohtaan julmaksi ja pelottavaksi.

– Tämä ei ole normaalia. Tämä ei ole tavallista politiikkaa. Tämä on häpeällistä. Tätä ei voi suvaita, Obama sanoi.

Puhe viittasi erityisesti videoon, joka tuli julki viime viikolla ja jossa Trump puhuu naisten kourimisesta ja sanoo, että naisille voi tehdä mitä vain, kunhan on "tarpeeksi suuri tähti".

Sen jälkeen ainakin kuusi naista on kertonut medialle Trumpin ahdistelleen heitä seksuaalisesti muun muassa tarttumalla rintoihin.

Trump on uhannut New York Timesia oikeusjutulla.

STT