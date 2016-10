Yhdysvalloissa presidenttiehdokas Donald Trump sanoo, että häntä vastaan on solmittu kansainvälinen salaliitto. Siihen ovat osallisina Trumpin mukaan sekä poliitikot että media.

Republikaanien kiistelty ehdokas liitti hankkeeseen eilen muun muassa meksikolaisen miljardöörin Carlos Slimin, joka on New York Times -lehden suurin osakkeenomistaja. Trumpin mukaan Slim juonittelee häntä vastaan.

Trump on niin ikään väittänyt, että "globaali eliitti" ja Hillary Clinton osana sitä vehkeilevät häntä ja koko Yhdysvaltoja vastaan.

– Clinton tapaa salaa kansainvälisten pankkien edustajia juoniakseen Yhdysvaltain suvereenisuuden tuhoksi, tavoitteena tuottaa rahaa näillä globaaleille taloustahoille, Trump sanoi Floridassa.

Trump myös kiisti jälleen jyrkästi kaikki syytteet ja väitteet siitä, että hän olisi ahdistellut naisia seksuaalisesti. Perjantaina kaksi naista lisää tuli julkisuuteen kertomaan, miten Trump oli heidän mukaansa kourinut heitä.

Kannatuskyselyissä demokraattien Clinton on noussut viime viikkoina selvään johtoon Trumpista.

"Kehittymässä diktaattoriksi"

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama on kommentoinut Trumpin kampanjaa ja repiväksi yltynyttä vaalikamppailua. Hänen mukaansa Yhdysvaltain demokratia on vaarassa Trumpin takia. Obaman mukaan Trump on kehittymässä diktaattoriksi.

– Tämä henkilö antaa ymmärtää, että jos hän ei menesty vaaleissa, syynä eivät ole hänen puheensa vaan se, että vaalitulosta olisi peukaloitu. Ei pelin tuomareista aleta valittaa ennen kuin ottelu on edes päättynyt, presidentti vertasi.

Obama sanoi myös olevansa huolestunut siitä, miten Trumpin kannattajat saattaisivat reagoida, jos tämä häviää vaalit.

– Tässä äänestyksessä on kyse suvaitsevaisuudesta. Kyse on myös rehellisyydestä ja tasa-arvoisuudesta. Itse demokratia on nyt äänestyksen kohteena, demokraatteja edustava Obama linjasi.

STT