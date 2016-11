Mike Pompeosta (vas.) on tulossa CIA:n uusi johtaja, Michael Flynnistä (kesk.) Donald Trumpin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja ja Jeff Sessionsista (oik.) oikeusministeri. LEHTIKUVA/AFP

Trumpin nimityksistä kohutuin oli ex-kenraaliluutnantti Michael Flynnin nimeäminen kansallisen turvallisuuden neuvonantajaksi. Kovan linjan haukkana tunnettu Flynn nousi taannoin tiedusteluorganisaatio DIA:n johtajaksi, mutta joutui lähtemään virasta vajaan kahden vuoden jälkeen ovet paukkuen vuonna 2014 riitaannuttuaan presidentti Barack Obaman hallinnon kanssa.

Flynn on tämän jälkeen arvostellut kiivaasti sekä Obamaa että demokraattien presidenttiehdokasta Hillary Clintonia. Hän on julkaissut myös radikaalin islamin uhasta kertovan kirjan, jossa väittää, että islamilaiset valtiot on pakotettava juurimaan radikaalit voimat yhteiskunnistaan ennen kuin niistä kehittyy maailmanlaajuinen uhka.

Flynn on useaan otteeseen esiintynyt Venäjän valtion omistamalla RT-kanavalla ja osallistunut myös kanavan illanviettoihin. Hänen on kerrottu myös työskennelleen Turkin valtion lobbaajana hollantilaisen bulvaaniyrityksen välityksellä.

Sotilasurallaan Flynn palveli muun muassa Irakissa ja Afganistanissa, missä hän vastasi liittouman joukkojen tiedustelusta. STT:n tietojen mukaan myös jotkut suomalaiset sotilaat ovat tavanneet Flynnin Afganistanin Nato-operaatiossa.

CIA:n johtoon Iranin vastustaja

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtoon Trump haluaa edustajainhuoneen tiedustelukomiteaan kuuluvan Mike Pompeon.

Pompeo kuuluu edustajainhuoneessa republikaanien oikeistosiiven teekutsuliikkeeseen. Hän oli myös mukana niin sanotussa Bengasin ryhmässä, joka pyrki saamaan vuonna 2012 Yhdysvaltain ulkoministerinä toimineen Hillary Clintonin vastuuseen militanttien hyökkäyksestä Yhdysvaltain konsulaattiin Libyassa. Hyökkäyksessä kuoli neljä ihmistä. Uhrien joukossa oli Yhdysvaltain suurlähettiläs.

Pompeo vastustaa niin ikään kiivaasti Iranin kanssa solmittua ydinasesopua. Pompeo tviittasi jo torstaina aikovansa nopeasti purkaa "tuhoisat sopimukset maailman suurimman terroria tukevan valtion kanssa".

Arkkikonservatiivista oikeusministeri

Trumpin oikeusministeritarjokas on arkkikonservatiivina tunnettu Alabaman senaattori Jeff Sessions. Sessionsia vainoavat tulevassa toimessa ennen kaikkea hänen aiemmat rasistiset kommenttinsa.

Sessions on muun muassa sanonut, että piti rasistisen Ku Klux Klanin jäseniä "ihan hyvinä tyyppeinä siihen saakka, kun minulle selvisi, että he polttelevat pilveä". Hänen mukaansa kyseessä oli vitsi.

Sessions on istunut senaatissa vuodesta 1996. Hän on vastustanut kansalaisuuden myöntämistä laittomasti tulleille siirtolaisille ja vaatinut lisää rahaa rikollisuuden vastaiseen taisteluun.

Sessionsin ja Pompeon nimitykset vaativat vielä kongressin hyväksynnän, mutta Flynnin nimitys ei.

