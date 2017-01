Yhdysvalloissa on järjestetty massiivisia protestimarsseja uuden presidentin Donald Trumpin virkaanastujaisten jälkeen. Myös Washingtonissa kadut täyttyivät marssijoista. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvalloissa jopa yli kaksi miljoonaa ihmistä on osallistunut protestimarsseille ympäri maata uuden presidentin Donald Trumpin virkaanastujaisten jälkeen.

Niin sanotuilla naisten marsseilla haluttiin muistuttaa rauhanomaisesti muun muassa naisten oikeuksista ja moniarvoisuudesta.

Los Angelesissa, Washingtonissa ja New Yorkissa marssi kaikissa järjestäjien arvioiden mukaan noin puoli miljoonaa ihmistä.

Esimerkiksi Los Angelesin marssin järjestäjän mukaan kaupungissa olisi marssinut 750 000 ihmistä. Poliisi ei ole vahvistanut Los Angelesin tarkkoja lukuja, mutta sen mukaan nuppiluku on yli puolen miljoonan.

Trump kommentoi tänään protesteja Twitterissä. Hän ihmettelee, miksi protestoijat eivät äänestäneet vaaleissa.

Hillary Clinton osoitti tukensa marssijoille

Niin sanotulle päämarssille Washingtonissa osallistunut 16-vuotias Maria Iman matkusti Illinoisista Washingtoniin päästäkseen mukaan marssille.

– Tuntuu mahtavalta olla mukana vastustamassa Trumpin hajottavaa, syrjivää ja uhkaavaa retoriikkaa, hän sanoi.

– Olen osa historiaa ja jonain päivänä kerron tästä lapsilleni.

Trumpille presidentinvaaleissa hävinnyt Hillary Clinton tviittasi tukensa marssijoille.

– Kiitos, että seisotte, puhutte ja marssitte arvojemme puolesta. Nyt jos koska se on tärkeää. Uskon todella, että olemme aina yhdessä vahvempia, Clinton tviittasi.

Myös entinen ulkoministeri John Kerry nähtiin väkijoukossa vaaleanpunaisessa hihnassa olevan koiransa kanssa. Monet paikalle tulleet olivat puolestaan pukeutuneet vaaleanpunaisiin kissankorvapipoihin.

Sisarmarsseja ympäri maailmaa

Chicagossa yhteen kokoontui arviolta noin 150 000 ihmistä ja Bostonissa jopa 175 000 ihmistä. Bostonissa marssille osaa otti myös senaattori Elizabeth Warren. Aiemmin Warren kritisoi Trumpia, kun tämä hyökkäsi kansalaisoikeuksien esitaistelijana tunnettua edustajainhuoneen jäsentä John Lewisiä vastaan.

– Me voimme ruikuttaa. Me voimme valittaa. Tai me voimme taistella takaisin, Warren sanoi.

Marsseja pidettiin myös muun muassa Miamissa, Denverissä, Seattlessa ja Philadelphiassa. Sisarmarsseja järjestettiin kymmeniä ympäri Yhdysvaltoja.

Lisäksi kymmenet tuhannet ottivat osaa marsseille esimerkiksi Lontoossa, Pariisissa ja muissa kaupungeissa, joissa haluttiin osoittaa solidaarisuutta Yhdysvalloissa marssiville. Esimerkiksi Lontoossa aiempien arvioiden mukaan protestiin osallistui noin 100 000 ihmistä.

STT