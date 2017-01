Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin mukaan hänellä on jo valmis suunnitelma väistyvän presidentin Barack Obaman terveydenhuoltouudistuksen, niin sanotun Obamacaren, korvaamisesta. Trump sanoi Washington Post -lehden haastattelussa myös pakottavansa lääkeyhtiöt neuvottelemaan suoraan hallinnon kanssa lääkkeiden hinnoista.

– Lääkeyhtiöt ovat olleet poliittisessa suojelussa, mutta eivät tule enää olemaan, Trump sanoi lehdelle.

Totuttuun tapaan Trump ei paljastanut lehdelle mitään suunnitelmansa yksityiskohdista eikä siitä, miten hän aikoo saada sen läpi kongressissa.

– Kongressilla ei voi mennä tässä asiassa pupu pöksyyn, koska ihmiset eivät anna sen tapahtua, Trump ennakoi.

Trumpin mukaan kenenkään ei tarvitse pelätä uudistusta.

– Tulemme saamaan vakuutuksen kaikille. Joissain piireissä on esitetty ajatus, että jos et pysty maksamaan sitä, et saa sitä. Niin ei käy. Lain piirissä olevat ihmiset tulevat saamaan loistavaa terveydenhuoltoa. Se tulee olemaan huomattavasti yksinkertaistettua muodoltaan, mutta paljon halvempaa ja paljon parempaa, tuleva presidentti ylpeili.

