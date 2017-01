Valkoisen talon tiedotteen mukaan Yates petti oikeusministeriön uhmatessaan presidentin määräystä ja hänet vapautettiin tehtävästään heti. Yates itse oli muun muassa kommentoinut, ettei ole vakuuttunut maahantulokiellon laillisuudesta.

Hallintolähteen mukaan Trump ei ilmoittanut Yatesille tämän erottamisesta henkilökohtaisesti kuten puhelimitse. Ministeri sai tietää erottamisesta käteen toimitetulla kirjeellä.

Trump nimitti virkaatekeväksi oikeusministeriksi asianajaja Dana Boenten. Tämä lupasi puolustaa Trumpin kiistanalaista määräystä, jota luonnehti lailliseksi ja asianmukaisesti laadituksi.

Yates toimi oikeusministerinä presidentti Barack Obaman kaudella. Hänen pestinsä oli määrä jatkua ainoastaan siihen saakka, että senaatti vahvistaa Trumpin nimittämän uuden oikeusministerin Jeff Sessionsin valinnan.

Uuden ministerin nimitys senaatissa

Senaatin oikeusasioita käsittelevän komitean on määrä äänestää Sessionsin nimityksestä oikeusministeriksi jo tänään. Sen jälkeen koko senaatin on vielä vahvistettava nimitys, jotta Sessions voi aloittaa virassaan.

Kysymysmerkki on, miten Yatesin erottaminen vaikuttaa oikeusministerin nimitysprosessiin. Demokraattisenaattori Chuck Schumer katsoi, että potkujen vuoksi virkaan pitäisi saada "sellainen oikeusministeri, joka uskaltaa vastustaa Valkoista taloa".

Demokraatit vastustavat Trumpin määräämiä maahantulokieltoja, mutta Trumpin menettelytapa on herättänyt kuohuntaa myös republikaanien joukossa.

Vastustajat vertaavat Watergate-aikaan

Trump erotti viime yönä Suomen aikaa myös maahanmuutto- ja tullivalvontavirasto ICE:n virkaatekevän johtajan Daniel Ragsdalen. Hän ehti hoitaa tehtävää vajaat kaksi viikkoa. Potkujen syytä ei kerrottu.

Tilalle nimitettiin Thomas Homan. Kotimaan turvallisuudesta vastaavan ministerin John Kellyn mukaan nimitys "takaa, että toimeenpanemme maahanmuuttolakeja Yhdysvaltain sisällä kansallisen edun mukaisesti".

Kahdet samoihin aikoihin annetut potkut ovat tuoneet Trumpin arvostelijoiden mieleen presidentti Richard Nixonin ja Watergate-skandaalin kaikuja. Vuonna 1973 Nixon erotti "lauantaiyön joukkomurhassa" erikoissyyttäjän, joka tutki Nixonin toimia, mikä johti myös oikeusministerin ja apulaisoikeusministerin lähtöön. Watergate-skandaali johti lopulta Nixonin viraltapanoon.

Yates ei ole ainoa, joka on kyseenalaistanut Trumpin maahantulokiellon. Aiemmin neljä Yhdysvaltain liittovaltion tuomaria on päättänyt pysäyttää kiellon soveltamisen osittain. He määräsivät, että Yhdysvaltoihin jo saapuneet ja lentoasemilla kiinni otetut ihmiset on päästettävä maahan.

Trumpin asetuksella Irakin, Iranin, Syyrian, Sudanin, Somalian, Libyan ja Jemenin kansalaisilta on kielletty maahantulo Yhdysvaltoihin ainakin 90 päivän ajaksi.

Lisäksi maahanpääsy on estetty kaikilta pakolaisilta 120 päiväksi, mutta syyrialaispakolaisia koskeva kielto kestää määräämättömän ajan.

Maahantulokielto voi vaikuttaa yli 20 000 pakolaiseen. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR arvioi, että tällaisen joukon oli määrä siirtyä Yhdysvaltoihin sinä aikana, jonka kielto kestää. Järjestön mukaan pelkästään tällä viikolla maahan piti matkustaa yli 800 pakolaisen.

