Gambian presidentti Yahya Jammeh on kieltäytynyt luopumasta vallasta. LEHTIKUVA/AFP

Gambian tilanne on jännittynyt, koska vaalit hävinnyt presidentti ei ole suostunut luopumaan vallasta.

– Tjäreborg seuraa tilannetta ja päättää tämän päivän aikana, mitä tehdään, Pucilowski sanoo.

Tjäreborgilla on Gambiassa 300 suomalaisturistia. Heistä reilut 200 on määrä lennättää Suomeen huomenna. Muiden on alun perin ollut määrä jatkaa lomaansa.

– Olen ymmärtänyt, että suuri osa haluaisi jatkaa lomaa, mutta joukossa on myös niitä, jotka haluaisivat tulla pois, Pucilowski kertoo.

Maassa on tähän asti ollut rauhallista, hän lisää.

Britti- ja hollantilaisturisteja lennätettiin satamäärin kotimaihinsa jo keskiviikkona.

Presidentti Yahya Jammeh hävisi vaalit joulukuussa. Hänen oli määrä luopua vallasta tänään, mutta Gambian parlamentti päätti pidentää hänen virkakauttaan ja samalla poikkeustilaa 90 päivällä.

Senegal on siirtänyt joukkojaan maiden rajalle ja ilmoittanut, että armeija on valmis ylittämään rajan, ellei Jammeh suostu luopumaan vallasta.

STT