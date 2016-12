Donald Trump on Time-lehden 90. vuoden henkilö. LEHTIKUVA/AFP

Amerikkalainen aikakauslehti Time on valinnut Yhdysvaltojen tulevan presidentin Donald Trumpin vuoden henkilöksi. Lehti on nimennyt 90 kertaa henkilön, jolla on ollut sen mukaan suurin vaikutus vuoden tapahtumiin.