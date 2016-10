Thaimaan eilen kuolleen kuninkaan Bhumibolin ruumis on siirretty sairaalasta Bangkokin kuninkaalliselle palatsialueelle. BBC:n mukaan ruumis on tarkoitus viedä vielä alueella sijaitsevaan Smaragdibuddhan temppeliin.

Tuhannet surevat thaimaalaiset seurasivat ruumiin siirtoa Bangkokin kaduilla.

Thaimaahan on julistettu suruaika seitsemällä vuosikymmenellä hallinneen kuninkaan kuoleman vuoksi. Tämä päivä on julistettu yleiseksi vapaapäiväksi, ja liput pysyvät puolitangossa vielä kuukauden ajan. Ihmisiä on kehotettu pukeutumaan mustaan ja välttämään "iloisia tapahtumia". Useita konsertteja ja urheilutapahtumia on peruttu tai siirretty.

Bhumibolin seuraajaksi odotetaan nimettävän kruununprinssi Maha Vajiralongkorn. Hän pyysi eilen aikaa suremiselle ja oikeusjärjestelyille ennen virallista nimittämistään. BBC:n mukaan kruununprinssi suorittaa tänään illalla kuninkaan ruumiille kylvetysseremonian, joka on perinteinen buddhalainen hautajaisriitti.

