Ihmiset menivät pöytien alle, naiset alkoivat itkeä. Kahvilassa teetä juovat jalkapallofanit etsivät suojaa, se oli hirvää.

Yilmaz kuvailee hetkeä, jolloin hän koki Istanbulin iskut lauantai-iltana. Autopommi ja itsemurhaisku tappoivat tämänhetkisten tietojen mukaan 38 ja haavoittivat 166 ihmistä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan jalkapallostadionin ulkopuolella tehdyt iskut oli suunnattu poliiseja kohtaan. Suurin osa kuolleista oli poliiseja. Sunnuntaina Turkki julisti maahan kansallisen surupäivän.

Turkin varapääministeri Numan Kurtulmus kertoi sunnuntaina Reutersin mukaan, että Kurdistanin työväenpuolue PKK saattaisi olla iskujen takana.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, valtiotieteen tohtori Toni Alaranta toteaa, että iskujen tekijöiden vaihtoehdot ovat joko PKK tai Islamilainen valtio -terroristit.

Turkin hallinto aina ensimmäisenä ilmoittaa näissä tilanteissa, että iskujen takana on PKK. PKK ja Isis ovat tehneet samantyyppisiä iskuja.

Kurdikysymyksen hoitaminen on ollut pitkään tulehtuneessa tilassa Turkissa. Maan itäosissa PKK:n ja Turkin valtion välillä on käyty avointa sotaa.

Alaranta huomauttaa, että PKK:hon jollain tavalla liitoksissa on myös ryhmä nimeltä Kurdistanin vapauden haukat (TAK), joka on aiemmin ottanut vastuulleen iskuja. Alarannan mukaan kukaan ei kuitenkaan tiedä varmaksi, millainen PKK:n ja Kurdistanin vapauden haukkojen välinen suhde on.

"Peloista ei päästä toipumaan kunnolla"

Vuosi 2016 on ollut Turkissa Alarannan mukaan todella synkkä tuhoisien iskujen osalta. Iskujen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti.

Siinä mielessä voidaan puhua arkipäiväistymisestä, että niitä on tullut säännöllisesti tämän vuoden aikana.

Tavalliselle turkkilaiselle tilanne alkaa olla Alarannan mukaan jo tukala.

Siellä alkaa tulla pelon ja jatkuvan huolestuneisuuden ilmapiiri. Se on takaraivossa, vaikka menee muutamia viikkoja tai kuukausia, joiden aikana ei tapahdu mitään.

Niistä peloista ei päästä toipumaan kunnolla, ennen kuin uusi jo tulee, hän sanoo.

Valonpilkahduksia ei juurikaan ole luvassa lähitulevaisuudessakaan, sanoo Alaranta.

Turkin valtionjohto keskittyy nyt presidentti Recep Tayyip Erdoganin johdolla kovasti siihen, että viimeistään kesällä tehtäisiin kansanäänestys presidenttivaltaiseen järjestelmään siirtymisestä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Turkissa on aiemmin tänä vuonna ollut viisi eri iskua, joissa on kuollut ihmisiä.

Elokuussa pommi-isku tappoi ainakin 30 ihmistä hääjuhlassa Gaziantepissä. Islamilainen valtio -terroristijärjestöä epäillään iskun tekijäksi. Heinäkuussa Turkin armeija tappoi 35 kurditaistelijaa, jotka yrittivät rynnäkköä sotilastukikohtaan. Kesäkuussa 41 ihmistä kuoli Istanbul-Atatürkin lentokentällä Istanbulissa itsemurhapommittajien tekemään iskuun. Iskusta syytetään Isisin taistelijoita.

Maaliskuussa 37 ihmistä kuoli kurditaistelijoiden autopommi-iskuun Ankarassa. Helmikuussa 28 ihmistä kuoli armeijan saattueeseen kohdistettuun iskuun.

Juttua on muokattu. Lisätty tarkentunut luku kuolonuhreista kello 11.

LAURA MYLLYMÄKI/LÄNNEN MEDIA