Syyrian armeija on nyt saanut valtaansa yli kaksi kolmannesta Aleppon itäisestä osasta. LEHTIKUVA/AFP

Syyrian median mukaan Israel on yön aikana ampunut useita ohjuksia lähelle Mazzehin lentotukikohtaa Damaskoksen lähellä. Iskut sytyttivät tulipaloja, mutta eivät aiheuttaneet henkilövahinkoja, ilmoittivat valtiollisen uutistoimisto Sanan siteeraamat sotilaslähteet.

Sanan mukaan ohjukset ammuttiin Israelin miehittämältä alueelta Golanilla. Mazzeh sijaitsee kahdeksan kilometrin päässä Damaskoksesta.

Tämä oli toinen kerta kahdeksan päivän sisällä, kun Israel tulitti kohteita Damaskoksen lähistöllä. Israel on virallisesti edelleen sodassa Syyrian kanssa, mutta on pyrkinyt rajaamaan osallistumistaan. Se on iskenyt lähinnä Hizbollahin kohteisiin Syyrian alueella.

Israel valtasi Syyrialta 1 200 neliökilometriä aluetta Golanilla kuuden päivän sodassa vuonna 1967 ja on pitänyt aluetta hallussaan siitä lähtien.

Kapinalliset vaativat tulitaukoa Aleppoon

Syyrian kapinalliset ovat tänään vaatineet viiden päivän tulitaukoa ja haavoittuneiden siviilien evakuointia Alepposta. Kapinallisten mukaan noin 500 haavoittunutta aleppolaista tarvitsee kiireellisesti sairaalahoitoa.

Hallituksen joukot ovat sotaa tarkkailevan Syrian Observatory of Human Rights -järjestön mukaan vallanneet Aleppon vanhankaupungin kapinallisilta. Kapinalliset ovat pitäneet Aleppon keskiaikaista linnoitusta ympäröivää vanhankaupungin aluetta hallussaan neljän vuoden ajan. Syyrian armeija on parin viime viikon aikana saanut haltuunsa yli kaksi kolmannesta Aleppon itäisestä osasta.

Järjestön mukaan itäisestä Alepposta on paennut ainakin 80 000 ihmistä marraskuun puolivälin jälkeen, jolloin armeija aloitti operaationsa ajaakseen kapinalliset pois Alepposta. Luku ei sisällä niitä asukkaita, jotka ovat paenneet kapinallisten hallitsemille alueille. Aleppossa arvioitiin olevan vielä noin neljännesmiljoona asukasta ennen kuin hallituksen uusi hyökkäys alkoi marraskuun puolivälissä.

Venäjä ilmoitti, että sotilaallisena neuvonantajana Syyriassa työskennellyt venäläiseversti on kuollut. Eversti haavoittui Aleppossa, kun kapinalliset tulittivat hallituksen joukkojen hallitsemaa aluetta.

Venäläisiä sotilaita on virallisten tietojen mukaan kuollut Syyriassa noin 20.

STT