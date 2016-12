Bussien oli määrä evakuoida sairaita ja haavoittuneita Foahin ja Kefrayan kylistä Idlibin maakunnassa. Kapinalliset pakottivat bussien kuljettajat ulos ja sytyttivät bussit tuleen.

Iskun pelätään vaarantavan Itä-Aleppon evakuoinnit. Syyrian hallitus oli vaatinut kylien evakuointia ehtona Itä-Aleppon evakuointien jatkumiselle.

On epäselvää, ovatko Aleppon evakuoinnit jatkuneet. Syyrian valtiontelevision mukaan Alepposta on tänään lähtenyt matkaan busseja, joiden matkassa on siviilejä ja kapinallisia. Tietoa ei ole kuitenkaan vahvistettu muista lähteistä.

Aleppossa on ollut viime päivinä loukussa yhä jopa kymmeniätuhansia ihmisiä, jotka kärsivät kylmästä ja nälästä.

Venäjä aikoo estää YK-tarkkailijat

YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä äänestää YK:n tarkkailijoiden lähettämisestä Aleppoon.

Tarkkailijoiden lähettämistä on vaatinut Ranska, joka on laatinut neuvostolle päätöslauselmaluonnoksen asiasta. Sen mukaan YK:n tarkkailijat valvoisivat Aleppon itäosien evakuointia ja raportoisivat siviilien tilanteesta.

Venäjä aikoo odotetusti estää luonnoksen läpimenon. Maan YK-lähettiläs Vitali Tshurkin sanoi, että Venäjä on valmis käyttämään veto-oikeuttaan turvallisuusneuvostossa. Sen sijaan Venäjä aikoo tarjota neuvostolle oman esityksensä tarkkailijoista.

Ranskan YK-lähettiläs Francois Delattre on korostanut, että YK-tarkkailijoiden lähettäminen Aleppoon estää kaupunkia muuttumasta uudeksi Srebrenicaksi. Serbit surmasivat nykyisessä Bosnia-Hertsegovinassa tuhansia muslimimiehiä ja -poikia, kun Srebrenican kaupunki joutui serbien käsiin maan sisällissodan aikana vuonna 1995.

Päätöslauselman luonnoksessa esitetään, että YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon siirtää kiireellisesti Aleppoon YK:n humanitaarisia avustustyöntekijöitä, jotka ovat jo valmiiksi Syyriassa. Banin olisi lisäksi määrä taata, että Aleppoon lähetetään sen jälkeen lisää YK:n tarkkailijoita.

Yhdysvaltain YK-lähettiläs Samantha Power arvioi, että YK:n Aleppoon sijoitettavat tarkkailijat toisivat "turvaa läsnäolollaan".

Syyrian hallitus on toistuvasti estänyt YK:n pääsyn sisällissodan polttopisteisiin Lähi-idän maan liki viisi vuotta kestäneen sisällissodan aikana.

