Syyrian Aleppossa on käyty taisteluita, vaikka kaupunkiin julistettu tulitauko alkoi aamukahdeksalta. Taisteluita on käyty niin sanotun humanitaarisen käytävän tienoilla, jonka kautta siviilien pitäisi päästä pakenemaan piiritetystä Itä-Alepposta. Syyrian valtiollisen uutistoimiston mukaan tulituksen takana ovat "terroristit".

Turkin valtiollinen uutistoimisto kertoi AP:n mukaan, että turkkilaiskoneet ovat iskeneet useita kurdikohteita vastaan Aleppon pohjoispuolella. Kurditaistelijoita olisi kuollut peräti 200.

Amnesty: Aleppo yritetään tyhjentää siviileistä kaikin keinoin

Syyrian armeija ja Venäjä iskevät tarkoituksella siviilikohteisiin Itä-Aleppon kapinallisalueilla, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestön mukaan iskut siviilikohteisiin osoittavat, että tavoitteena on tehdä elämä alueella mahdottomaksi ja näin tyhjentää se siviileistä.

Amnesty on kerännyt silminnäkijätietoja ja satelliittikuvia ja päättelee niiden perusteella, että syyskuun puolivälissä käynnistyneen hyökkäyksen tarkoitus on tyhjentää kaupunki vaikka raakaa voimaa käyttäen. Myös rypäleaseiden käytöstä on Amnestyn mukaan selviä todisteita, ja nekin osoittavat sen mukaan, että siviilit ovat olleet iskujen kohteena.

– Syyrian hallituksen joukot Venäjän tuella ovat tehneet armottomia hyökkäyksiä, joissa ei välitetä lainkaan kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta, kritisoi Amnestyn edustaja Lynn Maalouf.

Iskuja on kohdistunut järjestön tutkimuksien mukaan muun muassa sairaaloihin, torille, kouluun sekä sähkölaitokseen. Nämä ovat sijainneet kaukana sotilaallisista kohteista.

– Todellinen tavoite on selvä: aiheuttaa siviiliväestölle vakavia kärsimyksiä, jotta he pakenisivat.

Amnestyn mukaan tahalliset iskut siviilikohteisiin ovat vakavia kansainvälisen oikeuden loukkauksia ja täyttävät sotarikoksen tunnusmerkit. Järjestö vaatii YK:n yleiskokoukselta toimia, jotta väkivalta saataisiin lopetettua.

– Yleiskokouksen on näytettävä, että se pystyy toimimaan, kun turvallisuusneuvosto on epäonnistunut katastrofaalisesti – YK:n uskottavuus on koetuksella, Maalouf sanoi.

Venäjä on Kiinan tuella estänyt turvallisuusneuvostossa lauselmat Alepposta.

STT