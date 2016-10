Lännen Media sai Lääkärit ilman rajoja -järjestöltä (MSF, Médecins Sans Frontières) haltuunsa Abu Khalidin haastattelun.

Khalid kuvaa, kuinka Itä-Aleppon tukala tilanne ajaa lääkärit ahtaalle. Hän on ortopedi ja MSF:n tukeman aleppolaisen sairaalan johtaja. Tällä hetkellä hän työskentelee MSF:n pyörittämässä Al Salamahin sairaalassa Azazin maakunnassa Syyrian koillisosassa. Se on lähellä Turkin rajaa.

Khalid lähti Alepposta elokuun 21. päivänä. Hän uskoi, että saarto oli ohi. Muutaman päivän päästä hän kuitenkin huomasi, ettei voisi enää palata Aleppoon.

– Itä-Aleppossa on vain seitsemän kirurgia, jotka pystyvät hoitamaan pommitusten haavoittamia ihmisiä. Yhteensä koko Itä-Aleppossa on vain 35 lääkäriä, Khalid kertoo.

Aleppo on teollisuuskaupunki, jossa ei voi juurikaan viljellä maata

Kun kaupungin saarto alkoi heinäkuussa, ruoka oli suurin ongelma, Khalid kertoo. Nyt tilanne on ajamassa ihmisiä nälkiintymisen partaalle.

– Aleppo on teollisuuskaupunki, ja siellä on hyvin vähän vihreää, jolla voisi kasvattaa jotain. Kaupungin laitamilla ei ole tarpeeksi maatiloja, joilla ruokaa voisi tuottaa. Ihmiset luottavat varastoitavaan ruokaan, kuten riisiin, papuihin ja perunoihin, sekä säilykeruokaan, mutta se ei sisällä tarpeeksi vitamiineja, hän sanoo.

Neljä sairaalaa, joissa mahdollista hoitaa sodassa haavoittuneita

Itä-Aleppossa on neljä sairaalaa, joissa on mahdollista hoitaa sodassa haavoittuneita, mutta kaikissa sairaaloissa on Khalidin mukaan liian vähän henkilökuntaa.

Alueella on Khalidin mukaan vain seitsemän kirugia, jotka pystyvät hoitamaan pommitusten haavoittamia ihmisiä.

Khalid kertoo, että yhteensä koko Itä-Aleppossa on vain 35 lääkäriä. Sairaalat ovat täynnä.

– Lääkärit ovat lopen uupuneita. Kun katsoo Aleppoon loukkuun jääneiden ihmisten määrää, 35 lääkäriä ei ole tarpeeksi. He ovat valtavan paineen alla, kun haavoittuneita tulee virtoina sairaaloihin. Usein haavoittuneet joutuvat odottamaan ulkona.

– Lääkäreillä ei ole aikaa nukkua, ja heidän on pakko siirtää kiireellisiä toimenpiteitä tuonnemmas, sillä leikkaussalit ovat koko ajan varattuja. Heidän on priorisoitava kaikkein kiireellisimmät ja kriittisimmät tapaukset, Khalid sanoo.

Yhteensä Itä-Aleppossa on Khalidin mukaan vain 12 intensiivisen hoidon vuodepaikkaa. Jos kaupunki ei olisi saarrossa, 12 tällaista vuodepaikkaa voisi riittää.

– Lääkärit eivät voi siirtää potilaita saarretun kaupungin ulkopuolelle, ja sen takia he ovat vaikeiden päätösten edessä: lääkäreiden on pakko kytkeä irti hengityskoneet niiltä potilailta, jotka eivät todennäköisesti selviä, jotta toiset potilaat voisivat selvitä.

Itä-Aleppossa ei myöskään ole tiettyjen erikoisalojen lääkäreitä. Esimerkiksi neurokirurgille olisi tarvetta.

Haavoittuneita odottelee kaduilla. Kaupunki on halvaantunut polttoainepulan takia.

– Ennen piiritystä haavoittuneita ihmisiä tuotiin sairaaloihin yksityisautoilla, koska ambulansseja ei ollut tarpeeksi. Nyt ambulanssien pitää tehdä kaikki työ, ja haavoittuneet ihmiset odottelevat kaduilla, missä ihmisiä hyvin usein kuolee, Khalid kuvaa.

Hän on nähnyt ihmisillä vammoja, joita hän ei voi kuvailla – sellaisia, joita ei opi oppikirjoista.

– Eräänä päivänä otimme hoitoon nuoren tytön, joka oli menettänyt puolet vartalostaan, mutta joka oli edelleen tajuissaan ja pystyi puhumaan meille, Khalid kertoo.

Tytöllä oli kipuja, ja tämä pyysi Khalidia lopettamaan sen. Khalid kollegoineen leikkasi tämän, vaikka Khalid tiesi, että sillä tavalla haavoittunut ihminen ei voi selvitä ilman lantiota ja raajoja.

– Me siirsimme hänet tehohoitoyksikköön ja joidenkin tuntien jälkeen hän heräsi. Hän näki perheensä vielä viimeisen kerran ennen tajuntansa menettämistä.

– Ihminen kuolee edessäsi, eikä ole mitään, mitä voisi tehdä sen estämiseksi.

