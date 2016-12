– Lapset eivät ole itse kyselleet siitä. Ehkä osittain kyse on kielimuurista, nuorempi ei puhu saksaa niin, että ymmärtäisi muiden puhetta. Vanhemmalle selitimme eilen aamulla, että tällaista on tapahtunut. Että tietää, jos koulussa puhutaan, Pöyhönen sanoo.

Pöyhönen ja avovaimonsa Johanna päättivät kertoa suoraan, mitä joulutorilla oli tapahtunut.

– Ei ihan hirveästi voi kierrellä, että mitä siellä on tapahtunut. Enemmän puhuimme siitä, että on kyse ihmisestä, jolla on jollakin tavalla ollut tosi vaikeaa oman päänsä ja mielenterveytensä kanssa, ja sitten voi tapahtua jotain tuollaista.

Rekkaisku ei tullut Pöyhöselle täytenä yllätyksenä. Hän oli avovaimonsa kanssa jo ehtinyt puhua, että todennäköisyys Saksassa tapahtuvalle iskulle on korkea. He olivat myös miettineet, että joulutori olisi melko ilmeinen paikka iskeä.

– Tuntui jopa vähän hankalalta viedä lapsia sinne. Kävimme siellä kuitenkin (ennen iskua).

Pöyhönen ei usko, että rekkaiskulla on vaikutusta perheen arkeen.

– On ehkä joutunut tottumaan siihen, että tämä on isojen eurooppalaisten kaupunkien arkipäivää, että näitä sattuu. Joulutoreille saatetaan mennä, mutta ehkä siellä vähän katsoo olkansa yli eri lailla.

STT