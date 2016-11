Kasvava joukko amerikkalaisia tietotekniikan asiantuntijoita, juristeja ja aktivisteja kehottaa Yhdysvaltain viranomaisia tarkistamaan presidentinvaalien tuloksen ratkaisevissa vaa'ankieliosavaltioissa, kertovat useat amerikkalaiset ja brittiläiset tiedotusvälineet. Huolena on, että tuloksia olisi manipuloitu tai hakkeroitu mahdollisesti ulkomailta.

Suomalaisen tietoturva-asiantuntijan Harri Hurstin mukaan olisi ehdottoman tärkeää, että vaalitulos tarkistettaisiin uudelleenlaskennan avulla.

– Viime päivien aikana on paljastunut hyvin huolestuttavia tietoja. On löytynyt lukuisia alueita, joissa annettujen äänien määrä on mahdoton, Hursti kommentoi STT:lle sähköpostitse,

Esimerkiksi Wisconsinin osavaltiossa on Hurstin mukaan kunta, jossa presidentinvaaleissa on annettu 34 323 ääntä, senaattorin vaaleissa 34 042 ja kongressiedustajien 31 984, mutta äänestysoikeuttaan käyttäneiden määrä on vain 31 838.

– Eli ääniä on raportoitu annetun enemmän kuin äänestäjiä, mikä on mahdotonta, Hursti sanoo. Hänen mukaansa tutkimalla järjestelmiä pitäisi selvittää, miten tämänkaltaiset tulokset ovat syntyneet.

Hillary Clintonin kampanjaväkeä kehotetaan vaatimaan äänten uudelleenlaskentaa Wisconsinissa, Michiganissa ja Pennsylvaniassa, kertoi New York Magazine. Donald Trump voitti osavaltioissa. Clinton ei vielä keskiviikkoiltaan mennessä ollut kommentoinut asiaa.

Guardian-lehden mukaan löyhä tutkijoiden ja aktivistien yhteenliittymä valmistelee parhaillaan huolenaiheistaan raporttia, joka on tarkoitus jättää kongressin edustajille ja viranomaisille ensi viikon alussa.

Ryhmän mukaan Clinton näyttää kolmessa vaa'ankieliosavaltiossa menestyneen säännönmukaisesti huonommin niissä piireissä, joissa on käytetty sähköistä äänestyskonetta verrattuna niihin, joissa oli käytössä paperiset äänestysliput. Ero on ollut seitsemän prosenttia.

Ei vielä todisteita

Asiantuntijat korostavat, ettei heillä ole vakuuttavia todisteita hakkeroinnista tai manipuloinnista. Heidän mielestään olisi kuitenkin ehdottoman tärkeää, että tulos tarkistettaisiin.

Toiset kuten vaaliasiantuntija Nate Silver ovat puolestaan kiirehtineet sanomaan, ettei tuloksissa vaikuta olevan mitään epäilyttävää.

– Olen kiinnostunut varmentamaan tuloksen, sanoi sähköisen äänestämisen asiantuntija Barbara Simons Guardianille.

Michiganin yliopiston professori Alex Halderman vaati blogissaan, että äänet ja äänestyslaitteet on tarkistettava kolmessa osavaltioissa. Hän varoitti samalla, että uudelleenlaskennan mahdollisuus on pian umpeutumassa.

Clintonin avustajan mukaan tilannetta monimutkaistaa se, että sujuvaa vallanvaihtoa painottava Valkoinen talo ei halua Clintonin haastavan vaalitulosta, New York Magazine -lehti kertoi.

Presidentti Barack Obaman hallinto syytti vaalien alla Venäjän hakkereita Yhdysvaltain vaaliprosessin häirinnästä.

