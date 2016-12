NEW YORK

Presidentti Barack Obaman pääneuvonantaja Ben Rhodes on antanut ymmärtää olevansa melko vakuuttunut Venäjän presidentin Vladimir Putinin osallisuudesta mahdollisessa vaalihakkeroinnissa.

– En usko, että Venäjän hallituksessa tapahtuu tämän mittaluokan asioita ilman, että Vladimir Putin tietäisi niistä, sanoi Rhodes MSNBC:n haastattelussa.

Hänen mukaansa kaikki Venäjällä tapahtuva kulkee Putinin kautta.

– Kaikki mitä tiedämme Venäjä toiminnasta ja siitä, miten Putin kontrolloi maan hallitusta, viittaa siihen, että näin merkittävän kyberhäirinnän takana on korkeimman tason hallitusjohto. Ja Vladimir Putin on viranomainen, joka on vastuussa Venäjän hallituksesta, Rhodes totesi.

Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun päätös syyttää Venäjän viranomaisia julkisesti ei ole tarkoitettu "erityisen hienovaraiseksi", kommentoi puolestaan Valkoisen talon tiedottaja Josh Earnest.

Putinin syyttäminen aiheuttaa ristiriitoja myös Yhdysvaltojen seuraavan presidentin Donald Trumpin kanssa. Trump on jatkuvasti kyseenalaistanut Venäjän sekaantumisen demokraattien sähköpostien hakkeroimiseen.

– Jos Venäjä tai joku muu olisi hakkeroinut, miksi Valkoiselta talolta meni näin kauan toimia? Miksi he vain valittivat Hillaryn hävittyä, Trump tviittasi torstaina.

Valkoisen talon ja Trumpin välille syntyvä eripura vaarantaa Obaman vakuuttelut sujuvasta vallanvaihdosta Trumpin kanssa.

STT