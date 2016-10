Syyttäjä Fatou Bensouda sanoo olevansa todella huolissaan tuhansista väitetyistä tapoista Filippiineillä.

Filippiinien tuore presidentti Rodrigo Duterte on käynnistänyt massiivisen huumeidenvastaisen sodan, jossa hän on kehottanut tavallisia kansalaisia tappamaan huumeidenkäyttäjiä. 3 300 on kuollut heinäkuun jälkeen joko poliisin aseesta tai epäselvissä olosuhteissa.

