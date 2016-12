Ranskassa sisäministeri Bernard Cazeneuve on nimitetty pääministeriksi, kertoo presidentin kanslia. Pääministerin vakanssi vapautui, kun Manuel Valls erosi varhain tänään. Eroilmoitusta osattiin odottaa, sillä Valls ilmoittautui eilen mukaan kilpaan sosialistien presidenttiehdokkuudesta.

Cazeneuven johtaman sosialistihallituksen on määrä jatkaa tehtävässään ensi vuonna pidettäviin vaaleihin asti.

Cazeneuve on ollut sisäministerinä vuodesta 2014. Tässä tehtävässä hän on ollut vastuussa terrorismin vastaisista toimista. Ranskassa tehdyissä terrori-iskuissa on kuollut yli 230 ihmistä kahden vuoden aikana.

STT