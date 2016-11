Lännen Media haastatteli Dunhamia ja kokosi listan asioista, joita Yhdysvaltojen vaalipäivänä tänään tiistaina kannattaa seurata.

Twiittaako Trump ja nähdäänkö äänestyspaikoilla aseita?

Dunham kehottaa seuraamaan, ilmeneekö vaalipäivän edetessä ongelmia.

– Trumpin kannattajat ovat uhanneet ottaa äänestyspaikoille mukaan aseita pelotellakseen mustia. Tapahtuuko näin oikeasti? Dunham kysyy.

Vaalipäivänä kampanjointi tavallisesti rauhoittuu noin keskiyöllä, jonka jälkeen alkaa radiohiljaisuus. Täysin uusi kysymys on, kunnioittaako Trump historiallista perinnettä.

– Aikooko Trump twiitata?

Trumpin kohtalon sinetöi kolme osavaltiota Jotta Donald Trumpista voisi tulla presidentti, Dunhamin mukaan tämän on voitettava kolmessa osavaltiossa: Pennsylvaniassa, Pohjois-Carolinassa ja Floridassa.

– Trump ei voi saada 270 valitsijamiehen ääntä, jos hän ei voita näissä.

– Valitsijamiehistö rakentuu niin, että demokraateilla on nyt etulyöntiasema. On enemmän suuria osavaltioita, joilla on vakaa tuki demokraateilta.

Vaa’ankieliosavaltioista Trump on johtanut mielipidemittauksissa selvästi vain Ohiossa ja Iowassa. Voittoon tarvittaisiin Dunhamin mukaan jopa 10 vaa’ankieliosavaltion tuki.

Samanlainen tilanne on Dunhamin mukaan ollut kerran aikaisemminkin Yhdysvaltain historiassa: vuonna 1988 Michael Dukakis olisi tarvinnut myös kymmenen osavaltion tuen. Dukakis ei voittanut, vaan George H. W. Bush.

Kallistuvatko osavaltiot puolueiden taakse uudella tavalla? Jos demokraatit alkaisivat voittaa Texasissa tai Floridassa, kaikissa suurissa osavaltioissa olisi demokraattien tuki.

Texasin kääntyminen demokraattiseksi olisi historiallista siinä mielessä, että viimeksi näin on käynyt vuonna 1976. Se olisi hyvin Dunhamin mukaan hyvin merkittävää. Hän ei kuitenkaan usko, että niin käy.

Dunham ennakoi, että vaaleissa osavaltiot voivat kallistua uudelleen puolueiden taakse tavalla, joka on edellisen kerran tapahtunut vuonna 1980. Silloin Ronald Reagan voitti Yhdysvaltain presidentinvaalit.

Kaikki mielipidemittaukset eivät voi olla väärässä Mielipidemittaajia on kritisoitu esimerkiksi siitä, että ne ennakoivat brexit-tuloksen väärin. Rick Dunham seuraa itse ABC News–Washington Postin mielipidemittauksia.

Hänen mukaansa gallupien seurannassa kannattaa ensin katsoa, minkälaisia metodeja mittaajat käyttävät.

– Trendin seuraaminen on tärkeää. Eri gallupeja ei pidä verrata toisiinsa, Dunham sanoo.

– Jos trendi kaikissa mittauksissa on sama, jota se on kaikissa luotettavissa mielipidemittauksissa, gallupit ovat Hillaryn kannalla.

Niin sanottu brexit-virhe johtui Dunhamin mukaan siitä, että brexit-äänestyksessä ei ollut valitsijamiehistöä. Yhdysvalloissa osavaltiokohtaiset mielipidemittaukset toimivat myös toinen toistensa vallan tasapainottajina.

– Yksittäiset mielipidemittaukset voivat olla väärässä, mutta ne kaikki eivät voi olla väärässä. Siksi brexit-virhe ei ole todennäköinen.

Toisin sanoen Dunhamin mukaan Clintonin voitosta voi olla lähes varma, ellei kaikilla mielipidemittaajilla ole käytössään vääriä metodeja.

Herääkö "nukkuva jättiläinen"?

Kun 10 vuoden päästä muistelemme vuoden 2016 vaaleja, tiedämme, olivatko vaalit käännekohta latinalaisamerikkalaisten äänestäjien äänestysaktiivisuudessa. Tämä on Dunhamin mukaan kaikkein tärkein asia, joka näistä vaaleista muistetaan.

Donald Trump on muun muassa kutsunut meksikolaisia rikollisiksi ja raiskaajiksi.

– Latinalaisamerikkalaisia äänestäjiä on kutsuttu nukkuvaksi jättiläiseksi yhdysvaltalaisessa äänestäjäkunnassa. Äänestäjäryhmän äänestysaktiivisuus on pysynyt aina alempana kuin muiden ryhmien.

– Muuttaako Donald Trump tilanteen pysyvästi? kysyy Dunham.

LAURA MYLLYMÄKI / LÄNNEN MEDIA