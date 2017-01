Gambiassa on satoja suomalaisturisteja, joista osa lennätetään ylihuomenna takaisin Suomeen. LEHTIKUVA/AFP

Senegal on valmis puuttumaan naapurimaansa Gambian tilanteeseen, ellei Gambian presidentti Yahya Jammeh suostu luopumaan vallasta. Joulukuussa vaalit hävinneen Jammehin virkakauden on määrä loppua keskiyöllä, mutta hän on kieltäytynyt luopumasta vallasta.