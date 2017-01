Internetissä vellova susikeskustelu on raaistunut 10 vuodessa jopa solvaavaksi, arvioi Metsähallituksen erätalousjohtaja Jukka Bisi. Susiin liittyvää disinformaatiota eli tarkoituksellisen harhaanjohtavaa tietoa on Bisin arvion mukaan verkossa niin paljon, että se on ongelma jo lajin kannanhoidon ja suden suojelun kannalta.