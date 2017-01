Romaniassa tuhansia ihmisiä osoitti sunnuntaina mieltään pääministeri Sorin Grindeanun aiemmin viikolla julkistamia asetuksia vastaan. Jos asetukset hyväksytään, arviolta 2 500 ihmistä vapautuu vankilasta. Asetukset vapauttaisivat vankeja, joiden tuomio on maksimissaan viisi vuotta ja tuomio on annettu ei-väkivaltaisesta rikoksesta. Käytännössä vapautuvien joukossa olisi siis muun muassa useita poliitikkoja ja tuomareita, jotka on tuomittu korruptiosta.