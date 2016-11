Reutersin mukaan Kremlin ihmisoikeusneuvoston johtaja Mihail Fedotov on keskustellut asiasta presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Fedotov kertoo, että Amnestyn vuokrasopimus on palautettu ja työntekijät voivat palata toimistoon lähitulevaisuudessa.

Amnestyn toimisto suljettiin toissa päivänä yllättäen, eikä henkilökuntaa päästetty työpaikalleen. Lukot ja hälytysjärjestelmät oli järjestön mukaan poistettu ja sähköt katkaistu. Moskovan kaupunki perusteli asiaa maksamattomilla vuokrilla. Viranomaisten mukaan järjestöä oli huomautettu asiasta kolme kuukautta sitten.

Amnesty kiisti väitteet. Järjestön toimintaa Euroopassa johtava John Dalhuisen julkaisi tviiteissään kopioita maksetuista vuokrakuiteista. Viimeisin niistä oli lokakuulta.

Dalhuisenin mukaan Moskovan kiinteistövirasto on nyt sanonut Amnestylle, että asiassa on mahdollisesti tapahtunut virhe. Amnestyn edustajia on kutsuttu maanantaiksi keskustelemaan tilanteen ratkaisemisesta. Tänään Venäjällä on pyhäpäivä. Dalhuisen kuvaili yhteydenottoa lupaavaksi.

Kiinteistöviraston edustajaa ei ole toistaiseksi saatu kiinni vahvistamaan Dalhuisenin antamia tietoja. Amnestyn mukaan kaupungin viranomaiset ovat olleet aiemmin haluttomia puhumaan asiasta.

STT