Ranskassa on muistettu satiirilehti Charlie Hebdon toimitukseen Pariisissa tasan kaksi vuotta sitten tehtyä terrori-iskua. Veljekset Said ja Cherif Kouachi tappoivat hyökkäyksessä yhteensä 12 ihmistä. He itse saivat surmansa poliisin luodeista pari päivää myöhemmin.